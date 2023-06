Милан и Ньюкасл согласовали условия перехода Сандро Тонали

"Ньюкасл" и "Милан" пришли к согласию по переходу Сандро Тонали. Стороны готовят документы, для того, чтобы финализировать сделку.

Сообщалось, что "Ньюкасл" заплатит за полузащитника 70 миллионов евро. Получать Тонали будет 8 миллионов евро в год + 2 миллиона в виде бонусов.

23-летний Сандро Тонали оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро. Полузащитник продлил контракт с "россонери" в сентябре 2022-го.

???? Full agreement reached between AC Milan and Newcastle for Sandro Tonali after new meeting in Milano.



Deal being finalised now, documents being prepared.



Final check between clubs and then it’s here we go for Magpies to sign Tonali.



