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Милан и Ньюкасл согласовали условия перехода Сандро Тонали

Италия
(1 голосов)

"Монструозное" предложение

Милан и Ньюкасл согласовали условия перехода Сандро Тонали

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" и "Милан" пришли к согласию по переходу Сандро Тонали. Стороны готовят документы, для того, чтобы финализировать сделку.

Сообщалось, что "Ньюкасл" заплатит за полузащитника 70 миллионов евро. Получать Тонали будет 8 миллионов евро в год + 2 миллиона в виде бонусов.

23-летний Сандро Тонали оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро. Полузащитник продлил контракт с "россонери" в сентябре 2022-го.

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В статье: Ньюкасл Милан Сандро Тонали
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