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Милан и Ньюкасл согласовали условия перехода Сандро Тонали
"Монструозное" предложение
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ньюкасл" и "Милан" пришли к согласию по переходу Сандро Тонали. Стороны готовят документы, для того, чтобы финализировать сделку.
Сообщалось, что "Ньюкасл" заплатит за полузащитника 70 миллионов евро. Получать Тонали будет 8 миллионов евро в год + 2 миллиона в виде бонусов.
23-летний Сандро Тонали оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро. Полузащитник продлил контракт с "россонери" в сентябре 2022-го.
???? Full agreement reached between AC Milan and Newcastle for Sandro Tonali after new meeting in Milano.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023
Deal being finalised now, documents being prepared.
Final check between clubs and then it’s here we go for Magpies to sign Tonali.
⚪️⚫️⏳ #NUFC pic.twitter.com/7HmkqZZJNd
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