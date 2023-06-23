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Зарплата не монструозная: Известны детали трансфера Тонали в Ньюкасл
Сделка закрыта
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Милана" Сандро Тонали переходит в "Ньюкасл" за 70 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Итальянец подпишет контракт до лета 2029-го.
Полузащитник будет получать 7 миллионов евро в год, а также 2 миллиона евро в виде бонусов.
Помимо 70 миллионов евро, "Милан" будет получать процент от следующей перепродажи футболиста.
Отмечается, что это рекордный трансфер для итальянского футболиста.
В минувшем сезоне Тонали провел за "Милан" 48 матчей, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего итальянца в 50 миллионов евро.
Sandro Tonali deal is completed but will not be announced today or this week as it takes time to complete formal details. ⚪️⚫️ #NUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023
All documents are in place, the deal is done and sealed. No doubts. Contract will be valid for 6 years. https://t.co/FfbkzFsMiH
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