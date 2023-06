Зарплата не монструозная: Известны детали трансфера Тонали в Ньюкасл

Полузащитник "Милана" Сандро Тонали переходит в "Ньюкасл" за 70 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Итальянец подпишет контракт до лета 2029-го.

Полузащитник будет получать 7 миллионов евро в год, а также 2 миллиона евро в виде бонусов.

Помимо 70 миллионов евро, "Милан" будет получать процент от следующей перепродажи футболиста.

Отмечается, что это рекордный трансфер для итальянского футболиста.

В минувшем сезоне Тонали провел за "Милан" 48 матчей, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего итальянца в 50 миллионов евро.

Sandro Tonali deal is completed but will not be announced today or this week as it takes time to complete formal details. ⚪️⚫️ #NUFC



All documents are in place, the deal is done and sealed. No doubts. Contract will be valid for 6 years. https://t.co/FfbkzFsMiH