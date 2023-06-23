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Зарплата не монструозная: Известны детали трансфера Тонали в Ньюкасл

Италия
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Сделка закрыта

Зарплата не монструозная: Известны детали трансфера Тонали в Ньюкасл

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Милана" Сандро Тонали переходит в "Ньюкасл" за 70 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Итальянец подпишет контракт до лета 2029-го.

Полузащитник будет получать 7 миллионов евро в год, а также 2 миллиона евро в виде бонусов.

Помимо 70 миллионов евро, "Милан" будет получать процент от следующей перепродажи футболиста.

Отмечается, что это рекордный трансфер для итальянского футболиста.

В минувшем сезоне Тонали провел за "Милан" 48 матчей, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего итальянца в 50 миллионов евро.

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Милан и Ньюкасл согласовали условия перехода Сандро Тонали
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В статье: Ньюкасл Милан Сандро Тонали
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