Ювентус ведет переговоры с УЕФА. Клуб могут отстранить от еврокубков за дело о финансовых махинациях

Делегация из юристов и руководителей "Ювентуса" направилась в Ньон на переговоры с УЕФА, которые бы поставили точку в деле о финансовых махинациях клуба. Обсуждается отранение от еврокубков на сезон.

В замен на это, УЕФА закроет дело о нарушениях правил лицензирования, финансового фэйр-плей и не будет беспокоить клуб по этим вопросам. Таким образом "Юве" признает свою вину.

Переговоры идут по октрытому УЕФА делу и не касаются судов, которые открыли в Италии.

Напомним, что вчера УЕФА опубликовала список команд, допущенных к выступлениям в Лиге конференций в следующем сезоне и в нем не было "Ювентуса".