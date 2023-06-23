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Ювентус ведет переговоры с УЕФА. Клуб могут отстранить от еврокубков за дело о финансовых махинациях
В обмен на это, УЕФА закроет дело
Getty Images/Global Images Ukraine
Делегация из юристов и руководителей "Ювентуса" направилась в Ньон на переговоры с УЕФА, которые бы поставили точку в деле о финансовых махинациях клуба. Обсуждается отранение от еврокубков на сезон.
В замен на это, УЕФА закроет дело о нарушениях правил лицензирования, финансового фэйр-плей и не будет беспокоить клуб по этим вопросам. Таким образом "Юве" признает свою вину.
Переговоры идут по октрытому УЕФА делу и не касаются судов, которые открыли в Италии.
Напомним, что вчера УЕФА опубликовала список команд, допущенных к выступлениям в Лиге конференций в следующем сезоне и в нем не было "Ювентуса".
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