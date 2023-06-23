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Ювентус ведет переговоры с УЕФА. Клуб могут отстранить от еврокубков за дело о финансовых махинациях

Италия
(3 голосов)

В обмен на это, УЕФА закроет дело

Ювентус ведет переговоры с УЕФА. Клуб могут отстранить от еврокубков за дело о финансовых махинациях

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Делегация из юристов и руководителей "Ювентуса" направилась в Ньон на переговоры с УЕФА, которые бы поставили точку в деле о финансовых махинациях клуба. Обсуждается отранение от еврокубков на сезон.

В замен на это, УЕФА закроет дело о нарушениях правил лицензирования, финансового фэйр-плей и не будет беспокоить клуб по этим вопросам. Таким образом "Юве" признает свою вину.

Переговоры идут по октрытому УЕФА делу и не касаются судов, которые открыли в Италии.

Напомним, что вчера УЕФА опубликовала список команд, допущенных к выступлениям в Лиге конференций в следующем сезоне и в нем не было "Ювентуса".

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин)
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Источник:
tuttosport.com

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Комментарии (1)
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трамвай за трамваєм (найкращий)
23.06.2023 в 18:35
Текст якийсь дивний
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