Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милинкович-Савич может сменить Лацио на другой клуб Серии А
Римляне просят за него 35 миллионов евро
Faisal HQ / Автор неизвестен
Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич близок к трансферу в "Милан". Сербский хавбек может заменить перешедшего в "Ньюкасл" Сандро Тонали.
Сообщается, что римляне планируют выручить из продажи игроку не менее 35 миллионов евро. Ранее игроком интересовались "Ювентус", "Ливерпуль и Арсенал".
28-летний футболист в этом сезоне провел 36 матчей в серии А, при этом забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт Ди Марцио
Популярное сейчас
- Черноморец пополнился футболистом донецкого Шахтера
- Самый быстрый забитый мяч в истории молодежного ЧЕ. Испания U-21 – Хорватия U-21 1:0. Видео гола и обзор матча
- Волейбол. Сегодня мужская сборная Украины сыграет в финале Золотой Евролиги, анонс матча
- Ювентуса нет в финальном списке команд УЕФА, участвующих в следующем сезоне Лиги конференций
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн