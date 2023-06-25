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Милинкович-Савич может сменить Лацио на другой клуб Серии А

Италия
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Римляне просят за него 35 миллионов евро

Милинкович-Савич может сменить Лацио на другой клуб Серии А

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич близок к трансферу в "Милан". Сербский хавбек может заменить перешедшего в "Ньюкасл" Сандро Тонали.

Сообщается, что римляне планируют выручить из продажи игроку не менее 35 миллионов евро. Ранее игроком интересовались "Ювентус", "Ливерпуль и Арсенал".

28-летний футболист в этом сезоне провел 36 матчей в серии А, при этом забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

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В статье: Лацио (Рим) Милан Сергей Милинкович-Савич
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Источник:
Сайт Ди Марцио

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