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Массимилиано Аллегри отклонил предложение Аль-Хиляля
Клуб предлагал заработную плату в 20 млн евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Массимилиано Аллегри отклонил устное предложение от "Аль-Хиляля" на сумму 20 млн евро. Специалисту предлагали контракт до июня 2025 года, сообщает Фабрицио Романо.
Аллегри никогда не контактировал с "Аль-Наср". Единственным клубом из Саудовской Аравии был "Аль-Хиляль". Они сделали ему предложение в четверг. Коуч "зебр" отказался, поскольку сосредоточен лишь на работе в "Ювентусе".
"Старая сеньора" закончила чемпионат на 7 месте. В следующем сезоне туринский клуб будет участвовать в Лиге Конференций, если не будет отстранен из-за финансовых проблем.
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