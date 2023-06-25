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Массимилиано Аллегри отклонил предложение Аль-Хиляля

Италия
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Клуб предлагал заработную плату в 20 млн евро

Массимилиано Аллегри отклонил предложение Аль-Хиляля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Массимилиано Аллегри отклонил устное предложение от "Аль-Хиляля" на сумму 20 млн евро. Специалисту предлагали контракт до июня 2025 года, сообщает Фабрицио Романо.

Аллегри никогда не контактировал с "Аль-Наср". Единственным клубом из Саудовской Аравии был "Аль-Хиляль". Они сделали ему предложение в четверг. Коуч "зебр" отказался, поскольку сосредоточен лишь на работе в "Ювентусе".

"Старая сеньора" закончила чемпионат на 7 месте. В следующем сезоне туринский клуб будет участвовать в Лиге Конференций, если не будет отстранен из-за финансовых проблем.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
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