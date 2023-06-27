Рома боится потерять Дибалу за бесценок 

“Рома” планирует инициировать переговоры о новом контракте с Пауло Дибалой.

Как информирует Corriere dello Sport, к 29-летнему аргентинцу начинают присматриваться клубы из Саудовской Аравии. Согласно пункту в контракте с “Ромой”, клубы за пределами Италии могут подписать Дибалу всего за 12 млн евро, что для саудовцев, как пишет Corriere dello Sport, “все равно что потратиться на кофе в пригородном баре”.

“Рома” не хочет терять аргентинца, который несмотря на проблемы со здоровьем, стал одним из лидеров команды, и готова предложить ему улучшенные условия.

Помимо Дибалы, “Рома” может потерять из-за саудовского интереса и Леонардо Спинаццолу. “Аль-Ахли” готовит свое предложение, и в этом случае римский клуб готов ответить согласием.