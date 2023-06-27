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Рома боится потерять Дибалу за бесценок 

Италия
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Аргентинца можно подписать всего за 12 млн евро

Рома боится потерять Дибалу за бесценок 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Рома” планирует инициировать переговоры о новом контракте с Пауло Дибалой.

Как информирует Corriere dello Sport, к 29-летнему аргентинцу начинают присматриваться клубы из Саудовской Аравии. Согласно пункту в контракте с “Ромой”, клубы за пределами Италии могут подписать Дибалу всего за 12 млн евро, что для саудовцев, как пишет Corriere dello Sport, “все равно что потратиться на кофе в пригородном баре”.

“Рома” не хочет терять аргентинца, который несмотря на проблемы со здоровьем, стал одним из лидеров команды, и готова предложить ему улучшенные условия.

Помимо Дибалы, “Рома” может потерять из-за саудовского интереса и Леонардо Спинаццолу. “Аль-Ахли” готовит свое предложение, и в этом случае римский клуб готов ответить согласием.

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В статье: Серия А Саудовская Аравия Рома (Рим) Пауло Дибала
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Источник:
Corriere dello Sport

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