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Барселона отказалась от трансфера Софияна Амрабата. Во второе трансферное окно подряд
Изменились приоритеты
Фото: AS
"Барселона" отказалась от покупки Софияна Амрабата. Полузащитник "Фиорентины" больше не входит в планы "сине-гранатовых" на следующий сезон.
Сообщается, что марокканца рассматривали в качестве усиления полузащиты, если в команду придет Лионель Месси. Так как трансфера не состоялось и "Барселона" уже подписала бесплатно Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити", переход марокканца больше не основная цель.
Ранее сообщалось, что полузащитник – основная цель "Барсы" на лето.
Трансфер марокканца также обошелся бы "Барселоне" в определенную сумму, так как контракт истекает только через год, а переход игрока оценивается в 30 миллионов евро.
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