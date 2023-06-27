Барселона отказалась от трансфера Софияна Амрабата. Во второе трансферное окно подряд

"Барселона" отказалась от покупки Софияна Амрабата. Полузащитник "Фиорентины" больше не входит в планы "сине-гранатовых" на следующий сезон.

Сообщается, что марокканца рассматривали в качестве усиления полузащиты, если в команду придет Лионель Месси. Так как трансфера не состоялось и "Барселона" уже подписала бесплатно Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити", переход марокканца больше не основная цель.

Ранее сообщалось, что полузащитник – основная цель "Барсы" на лето.

Трансфер марокканца также обошелся бы "Барселоне" в определенную сумму, так как контракт истекает только через год, а переход игрока оценивается в 30 миллионов евро.