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Барселона отказалась от трансфера Софияна Амрабата. Во второе трансферное окно подряд

Италия
(1 голосов)

Изменились приоритеты

Барселона отказалась от трансфера Софияна Амрабата. Во второе трансферное окно подряд

Фото: AS

Новина українською

"Барселона" отказалась от покупки Софияна Амрабата. Полузащитник "Фиорентины" больше не входит в планы "сине-гранатовых" на следующий сезон.

Сообщается, что марокканца рассматривали в качестве усиления полузащиты, если в команду придет Лионель Месси. Так как трансфера не состоялось и "Барселона" уже подписала бесплатно Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити", переход марокканца больше не основная цель.

Ранее сообщалось, что полузащитник – основная цель "Барсы" на лето.

Трансфер марокканца также обошелся бы "Барселоне" в определенную сумму, так как контракт истекает только через год, а переход игрока оценивается в 30 миллионов евро.

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В статье: Барселона Фиорентина (Флоренция) Софиян Амрабат
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Источник:
sport.es

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