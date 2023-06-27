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В Италии запретят выступать под 88-м номером. В стране борются с антисемитизмом

Италия
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Также на стадионах будут запрещены символы, отсылающие к нацистской идеологии

В Италии запретят выступать под 88-м номером. В стране борются с антисемитизмом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В Италии собираются запретить носить футболистам футболки с 88-м номером из-за ассоциаций числа с нацистскомим приветствием "Heil Hitler". Так власти собираются бороться с антисемитизмом и дескриминацией на футбольных стадионах страны.

Также фанатам запретят проносить с собой символику напоминающую нацистскую или отсылающую к нацизму.

Ранее еврейская община в Италии уже обращалась к властям с просьбой искоренить нацизм на футбольных стадионах.

Так на поединке "Рома" – "Лацио" (1:0) в марте этого года один болельщик носил футболку с 88-м номером и надписью "Гитлерсон", а два других исполняли "римские салюты".

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В статье: Серия А
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Источник:
reuters.com

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