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В Италии запретят выступать под 88-м номером. В стране борются с антисемитизмом
Также на стадионах будут запрещены символы, отсылающие к нацистской идеологии
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В Италии собираются запретить носить футболистам футболки с 88-м номером из-за ассоциаций числа с нацистскомим приветствием "Heil Hitler". Так власти собираются бороться с антисемитизмом и дескриминацией на футбольных стадионах страны.
Также фанатам запретят проносить с собой символику напоминающую нацистскую или отсылающую к нацизму.
Ранее еврейская община в Италии уже обращалась к властям с просьбой искоренить нацизм на футбольных стадионах.
Так на поединке "Рома" – "Лацио" (1:0) в марте этого года один болельщик носил футболку с 88-м номером и надписью "Гитлерсон", а два других исполняли "римские салюты".
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