В Италии запретят выступать под 88-м номером. В стране борются с антисемитизмом

В Италии собираются запретить носить футболистам футболки с 88-м номером из-за ассоциаций числа с нацистскомим приветствием "Heil Hitler". Так власти собираются бороться с антисемитизмом и дескриминацией на футбольных стадионах страны.

Также фанатам запретят проносить с собой символику напоминающую нацистскую или отсылающую к нацизму.

Ранее еврейская община в Италии уже обращалась к властям с просьбой искоренить нацизм на футбольных стадионах.

Так на поединке "Рома" – "Лацио" (1:0) в марте этого года один болельщик носил футболку с 88-м номером и надписью "Гитлерсон", а два других исполняли "римские салюты".