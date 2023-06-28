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Тоттенхэм потратил 19 миллионов евро на вратаря Эмполи
Смена Льорису?
Фото: "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" подписал гоклипера "Эмполи" Гульельмо Викарио. Клуб подписал контракт с 26-летним итальянцем до лета 2028-го.
Гоклипер будет носить 13-й номер на футболке. Сообщается, что за Викарио заплатили 19-20 миллионов евро.
Вратарь уже вызывался в сборную Италии, хоть и не дебютировал за неё.
В минувшем сезоне Викарио провел за "Эмполи" 32 поединка, 7 из которых отстоял "на сухо". Команда заняла в Серии А 14-е место.
He's here! ???? pic.twitter.com/iXB5XyyVpk— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 27, 2023
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Источник:tottenhamhotspur.com
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