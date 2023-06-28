  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Тоттенхэм потратил 19 миллионов евро на вратаря Эмполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм потратил 19 миллионов евро на вратаря Эмполи

Италия
(1 голосов)

Смена Льорису?

Тоттенхэм потратил 19 миллионов евро на вратаря Эмполи

Фото: "Тоттенхэм"

Новина українською

"Тоттенхэм" подписал гоклипера "Эмполи" Гульельмо Викарио. Клуб подписал контракт с 26-летним итальянцем до лета 2028-го.

Гоклипер будет носить 13-й номер на футболке. Сообщается, что за Викарио заплатили 19-20 миллионов евро.

Вратарь уже вызывался в сборную Италии, хоть и не дебютировал за неё.

В минувшем сезоне Викарио провел за "Эмполи" 32 поединка, 7 из которых отстоял "на сухо". Команда заняла в Серии А 14-е место.

По теме
yellow-arrow
Пирло вернулся в Италию: бывший главный тренер Ювентуса возглавил Сампдорию
yellow-arrow
В Италии запретят выступать под 88-м номером. В стране борются с антисемитизмом
yellow-arrow
Ювентус покупает вингера сборной США с 0 голов в прошлом сезоне. Трансфер обойдется в 12 миллионов евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Эмполи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tottenhamhotspur.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде