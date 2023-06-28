Тоттенхэм потратил 19 миллионов евро на вратаря Эмполи

"Тоттенхэм" подписал гоклипера "Эмполи" Гульельмо Викарио. Клуб подписал контракт с 26-летним итальянцем до лета 2028-го.

Гоклипер будет носить 13-й номер на футболке. Сообщается, что за Викарио заплатили 19-20 миллионов евро.

Вратарь уже вызывался в сборную Италии, хоть и не дебютировал за неё.

В минувшем сезоне Викарио провел за "Эмполи" 32 поединка, 7 из которых отстоял "на сухо". Команда заняла в Серии А 14-е место.