Моуриньо отстранят на 10 дней с начала нового сезона в Италии

Тренер "Ромы" Жозе Моуриньо будет отстранен на стартовые 10 дней нового розыгрыша Серии А, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, такое решение принял, но еще не огласил суд Федерации футбола Италии.

Моуриньо накажут за слова в адрес арбитра Даниэле Киффи после игры римлян с "Монцей" (1:1). Жозе тогда заявлял:

"Это худший арбитр в моей карьере. У "Ромы" нет силы других клубов, чтобы избегать встречи с ним, и это ужасно".

Кроме того, Моуриньо оштрафуют на 50 тысяч евро. Столько же заплатит и "Рома".

Ранее португальца также дисквалифицировали на 4 матча в еврокубках. Причина та же - ссора с судьей.