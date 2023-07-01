Официально: Тюрам – игрок Интера

Миланский "Интер" объявил о подписании форварда "Боруссии" из Менхенгладбаха Маркуса Тюрама.

Переход 25-летнего французского нападающего состоялся на правах свободного агента. Детали контракта пока не разглашаются, кроме его срока - соглашение рассчитано до лета 2028 года.

В прошлом сезоне игрок сборной Франции забил 16 голов и сделал 7 ассистистов в 32 матчах в составе немецкого клуба.