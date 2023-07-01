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Официально: Тюрам – игрок Интера

Италия
(1 голосов)

Игрок продолжит карьеру в Италии

Официально: Тюрам – игрок Интера

ФК Інтер/Автор невідомий

Новина українською

Миланский "Интер" объявил о подписании форварда "Боруссии" из Менхенгладбаха Маркуса Тюрама.

Переход 25-летнего французского нападающего состоялся на правах свободного агента. Детали контракта пока не разглашаются, кроме его срока - соглашение рассчитано до лета 2028 года.

В прошлом сезоне игрок сборной Франции забил 16 голов и сделал 7 ассистистов в 32 матчах в составе немецкого клуба.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Интер (Милан) Маркус Тюрам
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Источник:
Сайт ФК "Інтер"

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