Интер еще не получал от Манчестер Юнайтед предложений о трансфере Онана

Директор "Интера" Беппе Маротта рассказал о возможном трансфере вратаря Андре Онана в "Манчестер Юнайтед".

"Интерес "Манчестер Юнайтед" к Онана может привести к предложению в ближайшие дни. Как только это произойдет, Андре и "Интер" внимательно изучат его.

Онана еще не получала официального предложения от "МЮ", - сказал Маротта.