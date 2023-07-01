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Интер еще не получал от Манчестер Юнайтед предложений о трансфере Онана

Италия
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Клуб открыт к сотрудничеству

Интер еще не получал от Манчестер Юнайтед предложений о трансфере Онана

ANSA

Новина українською

Директор "Интера" Беппе Маротта рассказал о возможном трансфере вратаря Андре Онана в "Манчестер Юнайтед".

"Интерес "Манчестер Юнайтед" к Онана может привести к предложению в ближайшие дни. Как только это произойдет, Андре и "Интер" внимательно изучат его.

Онана еще не получала официального предложения от "МЮ", - сказал Маротта.

Напомним, ранее неоднократно появлялась информация об интересе Онана со стороны "Ман Юнайтед" и нескольких других клубов из Англии.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Беппе Маротта
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Источник:
RMC Sport

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