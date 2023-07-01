Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер еще не получал от Манчестер Юнайтед предложений о трансфере Онана
Клуб открыт к сотрудничеству
ANSA
Директор "Интера" Беппе Маротта рассказал о возможном трансфере вратаря Андре Онана в "Манчестер Юнайтед".
"Интерес "Манчестер Юнайтед" к Онана может привести к предложению в ближайшие дни. Как только это произойдет, Андре и "Интер" внимательно изучат его.
Онана еще не получала официального предложения от "МЮ", - сказал Маротта.
Напомним, ранее неоднократно появлялась информация об интересе Онана со стороны "Ман Юнайтед" и нескольких других клубов из Англии.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:RMC Sport
Популярное сейчас
- Колос официально сообщил о переходе Бурды и еще трех опытных игроков
- УПЛ назвала имя лучшего игрока сезона. Впервые за девять лет это не футболист Динамо или Шахтера
- Силы обороны уничтожили почти 90 единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Трансферы Милана: Клуб купит Лофтус-Чика, а также бесплатно подпишет вратаря и полузащитника
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн