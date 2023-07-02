Ювентус хочет продать двух известных защитников

"Ювентус" хочет разгрузить зарплатную ведомость на фоне финансовых проблем команды.

Продажа двух возрастных защитников Леонардо Бонуччи и Алекса Сандро может помочь "старой синьоре" сэкономить 23 миллиона евро.

У обоих игроков есть предложения из Саудовской Аравии. Кроме саудовских клубов к Сандро проявляют интерес и представители турецкой Суперлиги.

В то время как бразилец серьезно рассматривает возможность ухода, Бонуччи отклоняет любые предложения, ведь хочет оставаться в "Ювентусе" до следующего лета, чтобы сыграть на Евро-2024. Контракт обоих игроков с "Юве" рассчитан до конца сезона 2023/24.