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Милан увеличил предложение для Челси по Пулишичу

Италия
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Американец нужен "дьяволам"

Милан увеличил предложение для Челси по Пулишичу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Английское издание The Athletic сообщает, что "Милан" серьезно настроен по трансферу вингера лондонского "Челси" Кристиана Пулишича.

По информации источника, "россонери" сделали второе предложение по американцу. В этот раз итальянский клуб увеличил сумму с 14 млн до 22 млн евро.

24-летний игрок уже согласовал все детали личного контракта с "Миланом". Дело остается по договоренности клубов.

Напомним, Пулишич перешел в "Челси" из дортмундской "Боруссии" за 64 млн летом 2019 года.

В прошлом сезоне Кристиан принял участие в 30 матчах, забил 1 гол и оформил 2 ассиста.

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В статье: Челси (Лондон) Милан Кристиан Пулишич
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Источник:
The Athletic

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