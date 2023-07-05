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Милан увеличил предложение для Челси по Пулишичу
Американец нужен "дьяволам"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английское издание The Athletic сообщает, что "Милан" серьезно настроен по трансферу вингера лондонского "Челси" Кристиана Пулишича.
По информации источника, "россонери" сделали второе предложение по американцу. В этот раз итальянский клуб увеличил сумму с 14 млн до 22 млн евро.
24-летний игрок уже согласовал все детали личного контракта с "Миланом". Дело остается по договоренности клубов.
Напомним, Пулишич перешел в "Челси" из дортмундской "Боруссии" за 64 млн летом 2019 года.
В прошлом сезоне Кристиан принял участие в 30 матчах, забил 1 гол и оформил 2 ассиста.
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