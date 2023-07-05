Милан увеличил предложение для Челси по Пулишичу

Английское издание The Athletic сообщает, что "Милан" серьезно настроен по трансферу вингера лондонского "Челси" Кристиана Пулишича.

По информации источника, "россонери" сделали второе предложение по американцу. В этот раз итальянский клуб увеличил сумму с 14 млн до 22 млн евро.

24-летний игрок уже согласовал все детали личного контракта с "Миланом". Дело остается по договоренности клубов.

Напомним, Пулишич перешел в "Челси" из дортмундской "Боруссии" за 64 млн летом 2019 года.

В прошлом сезоне Кристиан принял участие в 30 матчах, забил 1 гол и оформил 2 ассиста.