Рома презентовала домашнюю форму с новым техническим спонсором

"Рома" на своем официальном сайте показала домашнюю форму на сезон-2023/24.

Экипировка была разработана компанией Adidas. До этого римляне сотрудничали с New Balance. Добавим, что Adidas уже был техническим спонсором "Ромы" в начале 90-х годов. Новая форма напоминают ту модель, в которой "волки" играли в кампании-1992/93.

Комплект выполнен в минималистическом стиле, без узоров. В желтом цвете на форме красуется эмблема клуба и производителя комплекта.

From history to the eternal future.



Join the pack ????????❤️#ASRoma | @adidasfootball pic.twitter.com/sv8R5XQ6I8