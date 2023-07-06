  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Интер подписал полузащитника Сассуоло. Аренда с правом выкупа
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Интер подписал полузащитника Сассуоло. Аренда с правом выкупа

Италия
(1 голосов)

Финалиста Лиги чемпионов видно по бюджету на трансферы

Официально: Интер подписал полузащитника Сассуоло. Аренда с правом выкупа

Фото: "Интер"

Новина українською

"Интер" объявил о подписании контракта с хавбеком "Сассуоло" Давиде Фраттеси. Аренда с правом выкупа, которое может статьб обязательством.

Если определенные показатели будут достигнуты, через год футболист подпишет контракт до лета 2028-го.

Итальянец возьмет в команде 16-й номер. "Сассуоло" получит 10% от перепродажи игрока, если он перейдет на постоянной основе. Также 30% от покупки игрока "Интером" получит "Рома".

В минувшем сезоне Фраттеси провел за "Сассуоло" 37 поединков и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Срна: Если Трубин покинет Шахтер, он перейдет в топ-клуб за топ-цену
yellow-arrow
Представители Интера встретились с агентом Трубина, - Романо
yellow-arrow
Хейлунд – приоритетный кандидат на подписание в атаку для тен Хага
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Сассуоло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде