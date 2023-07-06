Официально: Интер подписал полузащитника Сассуоло. Аренда с правом выкупа

"Интер" объявил о подписании контракта с хавбеком "Сассуоло" Давиде Фраттеси. Аренда с правом выкупа, которое может статьб обязательством.

Если определенные показатели будут достигнуты, через год футболист подпишет контракт до лета 2028-го.

Now it’s official! Davide #Frattesi to #Inter from #Sassuolo on loan with option to buy, which will become an obligation upon reaching certain conditions. Contract until 2028 (1+4). He will wear the no.16 shirt. Confirmed! #transfers pic.twitter.com/mecDrsLMd3 — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2023

Итальянец возьмет в команде 16-й номер. "Сассуоло" получит 10% от перепродажи игрока, если он перейдет на постоянной основе. Также 30% от покупки игрока "Интером" получит "Рома".

В минувшем сезоне Фраттеси провел за "Сассуоло" 37 поединков и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.