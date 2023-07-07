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Экс-спортивный директор Наполи занял аналогичный пост в Ювентусе
Кристиано Джунтоли начал работу в туринском клубе
Фото: juventus.com
Кристиано Джунтоли назначен на пост спортивного директора "Ювентуса". Об этом говорится на официальном сайте туринцев.
Предыдущим местом работы 51-летнего итальянца был "Наполи". Джунтони пришел к неаполитанцам в 2015 году, а в минувшем сезоне вместе с командой стал чемпионом Италии.
За это время функционер подписал грузинского вингера Хвича Кварацхелия, а также нигерийского форварда Виктора Осимхена.
Ранее Джунтоли также занимал должность спортивного директора в "Специи" и "Карпи".
Cristiano Giuntoli is with us!— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) July 7, 2023
Giuntoli is our new Football Director. Welcome!
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