Экс-спортивный директор Наполи занял аналогичный пост в Ювентусе

Кристиано Джунтоли назначен на пост спортивного директора "Ювентуса". Об этом говорится на официальном сайте туринцев.

Предыдущим местом работы 51-летнего итальянца был "Наполи". Джунтони пришел к неаполитанцам в 2015 году, а в минувшем сезоне вместе с командой стал чемпионом Италии.

За это время функционер подписал грузинского вингера Хвича Кварацхелия, а также нигерийского форварда Виктора Осимхена.

Ранее Джунтоли также занимал должность спортивного директора в "Специи" и "Карпи".

Cristiano Giuntoli is with us!



Giuntoli is our new Football Director. Welcome!