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Интер выкупил у Лацио 35-летнего Ачерби после годичной аренды

Италия
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Интер выкупил у Лацио 35-летнего Ачерби после годичной аренды

Фото: "Интер"

Новина українською

"Интер" объявил о трансфере Франческо Ачерби на постоянной основе. 35-летний защитник провел последний год в аренде за финалистов Лиги чемпионов.

Портал Transfermatkt указывает, что "нерадзурри" заплатили за итальянца 3,5 миллиона евро.

Франческо был капитаном "Лацио" при Симоне Индзаги и менеджер прошлым летом решил арендовать игрока.

В прошлом сезоне Ачерби был основным защитником миланского клуба и провел 49 поединков, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

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В статье: Франческо Ачерби Интер (Милан) Лацио (Рим)
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