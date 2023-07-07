Интер выкупил у Лацио 35-летнего Ачерби после годичной аренды

"Интер" объявил о трансфере Франческо Ачерби на постоянной основе. 35-летний защитник провел последний год в аренде за финалистов Лиги чемпионов.

Портал Transfermatkt указывает, что "нерадзурри" заплатили за итальянца 3,5 миллиона евро.

Франческо был капитаном "Лацио" при Симоне Индзаги и менеджер прошлым летом решил арендовать игрока.

В прошлом сезоне Ачерби был основным защитником миланского клуба и провел 49 поединков, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.