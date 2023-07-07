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Интер выкупил у Лацио 35-летнего Ачерби после годичной аренды
Доказал состоятельность
Фото: "Интер"
"Интер" объявил о трансфере Франческо Ачерби на постоянной основе. 35-летний защитник провел последний год в аренде за финалистов Лиги чемпионов.
Портал Transfermatkt указывает, что "нерадзурри" заплатили за итальянца 3,5 миллиона евро.
Франческо был капитаном "Лацио" при Симоне Индзаги и менеджер прошлым летом решил арендовать игрока.
В прошлом сезоне Ачерби был основным защитником миланского клуба и провел 49 поединков, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
????: @Acerbi_Fra ancora Nerazzurro ????????????#ForzaInter— Inter (@Inter) July 7, 2023
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