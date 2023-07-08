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Уже не Льорис? Интер хочет подписать сразу и Трубина, и голкипера Баварии
Опыт против молодости
фото - ФК Шахтар
"Интер" хочет подписать сразу двух голкиперов на замену Андре Онана и Самиру Хандановичу.
Как сообщает Фабрицио Романо, "нерадзури" рассматривают совместный переход вратаря "Баварии" Яна Зоммера и голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина.
Однако переговоры запланированы только после того, как “Манчестер Юнайтед” окончательно решит относительно Онана и подаст запрос о трансфере. Романо отмечает, что соглашение между английским и итальянским клубами очень близко к завершению.
Напомним, что вчера авторитетное французское издание L'Equipe заявило о желании "Интера" подписать голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса. "Нерадзури" видят в нем первого номера команды.
34-летний Зоммер присоединился к "Баварии" в январе прошлого года, подписав контракт до лета 2025-го. Его трансфер был связан в том числе и с травмой Мануэля Нойера, который до сих пор залечивает перелом ноги.
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