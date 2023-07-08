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Уже не Льорис? Интер хочет подписать сразу и Трубина, и голкипера Баварии

Италия
(1 голосов)

Опыт против молодости

Уже не Льорис? Интер хочет подписать сразу и Трубина, и голкипера Баварии

фото - ФК Шахтар

Новина українською

"Интер" хочет подписать сразу двух голкиперов на замену Андре Онана и Самиру Хандановичу.

Как сообщает Фабрицио Романо, "нерадзури" рассматривают совместный переход вратаря "Баварии" Яна Зоммера и голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина.

Однако переговоры запланированы только после того, как “Манчестер Юнайтед” окончательно решит относительно Онана и подаст запрос о трансфере. Романо отмечает, что соглашение между английским и итальянским клубами очень близко к завершению.

Напомним, что вчера авторитетное французское издание L'Equipe заявило о желании "Интера" подписать голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса. "Нерадзури" видят в нем первого номера команды.

34-летний Зоммер присоединился к "Баварии" в январе прошлого года, подписав контракт до лета 2025-го. Его трансфер был связан в том числе и с травмой Мануэля Нойера, который до сих пор залечивает перелом ноги.

Читайте такжеИсточник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным касательно 5-летнего контракта
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В статье: Самир Ханданович Интер (Милан) Ян Зоммер Андре Онана Анатолий Трубин
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
08.07.2023 в 09:40
як що Трубін буде №2 в Інтері то ліпше най сидить і набираєтся досвіду в дома,ато буде те саме що з Луніним
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