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Ювентус не будет оспаривать отстранение на год от еврокубков

Италия
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Клуб пошел на "мировую" с УЕФА

Ювентус не будет оспаривать отстранение на год от еврокубков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" не планирует обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить отстранение на год от еврокубков. В клубе считают договоренность с УЕФА приемлимой.

Напомним, что "Ювентус" договорился с УЕФА об отстранении от еврокубков на год в обмен на закртие дела и снятие обвинений за финансовые махинации. Считается, что это оптимальный исход, который гарантирует, что клуб будет выступать в еврокубках через год.

УЕФА обязуется больше не беспокоить "синьору" по вопросам нарушений в лицензировании и финансового фэйр-плей.

"Ювентус" занял 7-е место в Серии А в минувшем сезоне и должен был выступать в Лиге конференций.

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин) Лига конференций
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Источник:
corrieredellosport.it

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