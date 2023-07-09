Ювентус не будет оспаривать отстранение на год от еврокубков

"Ювентус" не планирует обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить отстранение на год от еврокубков. В клубе считают договоренность с УЕФА приемлимой.

Напомним, что "Ювентус" договорился с УЕФА об отстранении от еврокубков на год в обмен на закртие дела и снятие обвинений за финансовые махинации. Считается, что это оптимальный исход, который гарантирует, что клуб будет выступать в еврокубках через год.

УЕФА обязуется больше не беспокоить "синьору" по вопросам нарушений в лицензировании и финансового фэйр-плей.

"Ювентус" занял 7-е место в Серии А в минувшем сезоне и должен был выступать в Лиге конференций.