Ювентус показал выездную форму на следующий сезон – Фото

"Ювентус" презентовал выездную форму на следующий сезон. На белой футболке будут розовые и серые полосы – выглядит свежо.

Адидас выбрал интересный и незаезженный дизайн и как результат – получилась хорошая форма.

Напомним, что "Ювентус" не будет выступать в еврокубках в следующем сезоне. Клуб отстранили от выступления в Лиге конференций в результате договоренностей с УЕФА о снятии обвинений в подделке отчетных ведомостей и нарушении финансового фэйр-плей.