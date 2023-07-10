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Ювентус показал выездную форму на следующий сезон – Фото
Розовый с серым на белом фоне – интересное сочетание
Фото: "Ювентус"
"Ювентус" презентовал выездную форму на следующий сезон. На белой футболке будут розовые и серые полосы – выглядит свежо.
Адидас выбрал интересный и незаезженный дизайн и как результат – получилась хорошая форма.
???????????????? ???????????????? ????— JuventusFC (@juventusfc) July 10, 2023
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Напомним, что "Ювентус" не будет выступать в еврокубках в следующем сезоне. Клуб отстранили от выступления в Лиге конференций в результате договоренностей с УЕФА о снятии обвинений в подделке отчетных ведомостей и нарушении финансового фэйр-плей.
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