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Ювентус показал выездную форму на следующий сезон – Фото

Италия
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Розовый с серым на белом фоне – интересное сочетание

Ювентус показал выездную форму на следующий сезон – Фото

Фото: "Ювентус"

Новина українською

"Ювентус" презентовал выездную форму на следующий сезон. На белой футболке будут розовые и серые полосы – выглядит свежо.

Адидас выбрал интересный и незаезженный дизайн и как результат – получилась хорошая форма.

Напомним, что "Ювентус" не будет выступать в еврокубках в следующем сезоне. Клуб отстранили от выступления в Лиге конференций в результате договоренностей с УЕФА о снятии обвинений в подделке отчетных ведомостей и нарушении финансового фэйр-плей.

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В статье: Ювентус (Турин)
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