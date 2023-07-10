Погба предложили в Саудовской Аравии более 100 миллионов евро, но он хочет остаться в Ювентусе

"Аль-Иттихад" предложил Полю Погба 100 миллионов евро за 3 года. Француз отказался переходить, несмотря на крупное предложение.

В сумму в 100 миллионов евро также включены бонусы.

Поль хочет остаться в "Ювентусе" несмотря на крупное предложение. Он летал в Саудовскую Аравию на прошлой неделе, но отмечается, что по религиозным причинам.

Напомним, что в "Аль-Иттихад" этим летом перешли Карим Бензема и Нголо Канте. Портал Transfermarkt оценивает Погба в 15 миллионов евро. Он провел в прошлом сезоне всего 10 матчей.