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Погба предложили в Саудовской Аравии более 100 миллионов евро, но он хочет остаться в Ювентусе
Француз мог сыграть с вместе с Бензема
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Иттихад" предложил Полю Погба 100 миллионов евро за 3 года. Француз отказался переходить, несмотря на крупное предложение.
В сумму в 100 миллионов евро также включены бонусы.
Поль хочет остаться в "Ювентусе" несмотря на крупное предложение. Он летал в Саудовскую Аравию на прошлой неделе, но отмечается, что по религиозным причинам.
Напомним, что в "Аль-Иттихад" этим летом перешли Карим Бензема и Нголо Канте. Портал Transfermarkt оценивает Погба в 15 миллионов евро. Он провел в прошлом сезоне всего 10 матчей.
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