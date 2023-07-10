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На этот раз Эмполи: сын Мальдини отправился в очередную аренду
Очередная командировка
Фото: acspezia.com
"Милан" объявил об трансфере Даниэле Мальдини в "Эмполи". У клуба середины таблицы Серии А будет право выкупа 21-летнего игрока.
Прошлый сезон Даниэле провел в аренде в "Специи". Молодой полузащитник принял участие в 20-ти поединках и отметился 3-мя забитыми голами.
Мальдини прошел в молодежную иерархию "Милана" и добрался до первой команды. За основу "россонери" у итальянца 24 матча и 1 гол.
Now it’s official! Daniel #Maldini to #Empoli on loan with option to buy. #Milan will have a buyback clause. No surprise here and confirmed since the last June 30! #transfers pic.twitter.com/rthBAIRWGL— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 10, 2023
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