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На этот раз Эмполи: сын Мальдини отправился в очередную аренду

Италия
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Очередная командировка

На этот раз Эмполи: сын Мальдини отправился в очередную аренду

Фото: acspezia.com

Новина українською

"Милан" объявил об трансфере Даниэле Мальдини в "Эмполи". У клуба середины таблицы Серии А будет право выкупа 21-летнего игрока.

Прошлый сезон Даниэле провел в аренде в "Специи". Молодой полузащитник принял участие в 20-ти поединках и отметился 3-мя забитыми голами.

Мальдини прошел в молодежную иерархию "Милана" и добрался до первой команды. За основу "россонери" у итальянца 24 матча и 1 гол.

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В статье: Сампдория (Генуя) Милан Даниэле Мальдини
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