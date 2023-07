На этот раз Эмполи: сын Мальдини отправился в очередную аренду

"Милан" объявил об трансфере Даниэле Мальдини в "Эмполи". У клуба середины таблицы Серии А будет право выкупа 21-летнего игрока.

Прошлый сезон Даниэле провел в аренде в "Специи". Молодой полузащитник принял участие в 20-ти поединках и отметился 3-мя забитыми голами.

Мальдини прошел в молодежную иерархию "Милана" и добрался до первой команды. За основу "россонери" у итальянца 24 матча и 1 гол.

Now it’s official! Daniel #Maldini to #Empoli on loan with option to buy. #Milan will have a buyback clause. No surprise here and confirmed since the last June 30! #transfers pic.twitter.com/rthBAIRWGL