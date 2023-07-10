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Наполи представил домашнюю и гостевую формы на следующий сезон – Фото

Италия
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Посередине футболки красуется отметка о чемпионстве

Наполи представил домашнюю и гостевую формы на следующий сезон – Фото

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

"Наполи" и Armani Exchange представили комплекты формы на следующий сезон-2023/24. Футболки выполнены в классческих цветах, но посередине теперь красуется напоминание о скудетто.

Дизайн достаточно минималистичен. На серой гостевой футболке красуется принт гор. Лицевая часть обеих джерси выделяется контрактсным контуром.

В минувшем сезоне "Наполи" завоевал первое чемпионство за 33 года – команда Лучано Спалетти досрочно завоевала Скудетто.

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В статье: Наполи (Неаполь)
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