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Наполи представил домашнюю и гостевую формы на следующий сезон – Фото
Посередине футболки красуется отметка о чемпионстве
Фото: twitter.com/sscnapoli
"Наполи" и Armani Exchange представили комплекты формы на следующий сезон-2023/24. Футболки выполнены в классческих цветах, но посередине теперь красуется напоминание о скудетто.
Дизайн достаточно минималистичен. На серой гостевой футболке красуется принт гор. Лицевая часть обеих джерси выделяется контрактсным контуром.
В минувшем сезоне "Наполи" завоевал первое чемпионство за 33 года – команда Лучано Спалетти досрочно завоевала Скудетто.
Tradition. Inclusion. Heritage— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 10, 2023
???? #anew3ra #FromNapolitotheWorld pic.twitter.com/cUrIJfq7Et
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