Наполи представил домашнюю и гостевую формы на следующий сезон – Фото

"Наполи" и Armani Exchange представили комплекты формы на следующий сезон-2023/24. Футболки выполнены в классческих цветах, но посередине теперь красуется напоминание о скудетто.

Дизайн достаточно минималистичен. На серой гостевой футболке красуется принт гор. Лицевая часть обеих джерси выделяется контрактсным контуром.

В минувшем сезоне "Наполи" завоевал первое чемпионство за 33 года – команда Лучано Спалетти досрочно завоевала Скудетто.