Президент Лацио о Милинковиче-Савиче: Если игрок хочет уйти в Саудовскую Аравию, то только из-за денег

Президент "Лацио" Клаудио Лотито в интервью Tag News 24 прокомментировал возможный уход полузащитника Сергея Милинковича-Савича. "Аль-Хиляль" предложил за игрока 40 миллионов евро и "римляне" согласились.

– На данный момент я ничего не подписывал. Я не знаю, есть ли предложение из Саудовской Аравии. Мне говорят, что да. Игроку предлагают большую сумму, клубу – меньше. Проведя восемь лет в "Лацио", игрок попросил отпустить его. Проблема не в отношениях с клубом, а в голове. У нас не было денежных проблем, он просто захотел сменить атмосферу.

– Почему он уходит?

– Я не знаю, есть ли у него проблемы с мотивацией. Если игрок хочет уйти в Саудовскую Аравию, то только из-за денег. Но вы спрашивайте у него об этом. Я до последнего пытался удержать его, но когда меня просят отпустить, то что я могу сделать? Мы хотели продлить с ним контракт, повысив зарплату.

У нас с ним хорошие отношения, но все-таки только сам игрок решает, что он хочет делать в жизни. Он позвонил мне и умолял отпустить его. Так что пока Сергей завершает карьеру. На данный момент это так.

Конкретного предложения пока нет. Мы ждали правильного предложения. Я договорился с ним, что мы отпустим его, если "Лацио" получит нормальное предложение, которое хоть как-то нас устроит. Предложение ниже 50 миллионов, чуть ниже. Я просто выполняю обещание, которое дал, – сказал Клаудио Лотито.

Напомним, что Милинковичу-Савичу предлагают трехлетний контракт с ежегодным окладом в 20 миллионов.