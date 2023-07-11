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Юве готов продать Влаховича за 25 миллионов евро в Челси. Для этого необходимо включить в сделку Лукаку

Италия
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Лукаку в "Ювентус" не хочет

Юве готов продать Влаховича за 25 миллионов евро в Челси. Для этого необходимо включить в сделку Лукаку

Фото: twitter.com/juventusfc

Новина українською

"Ювентус" может продать "Челси" Душана Влаховича за 25 миллионов евро, при условии обмена на Ромелу Лукаку. "Синие" предлагали за серба 60 миллионов, но "синьора" отказала.

Ранее сообщалось, что Лукаку хочет в "Интер" и не хотел бы переходить в "Ювентус" или Саудовскую Аравию.

Душаном Влаховичем интересовалась "Бавария", но на определенном этапе переговоров отказалась от перехода.

В прошлом сезоне Влахович провел за "Ювентус" 42 поединка, забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в 70 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Душан Влахович
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Источник:
.football.london

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