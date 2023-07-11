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Романо: Лацио и Аль-Хиляль согласовали трансфер Милинковича-Савича
Сошлись на 40 миллионах евро
"Аль-Хиляль" согласовал переход полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, сообщает Фабрицио Романо. Он подпишет контракт на 3 года, получая 20 миллионов евро за сезон.
О деталях контракта сообщалось ранее. При этом сам Сергей ещё не подписал контракт с "Аль-Хилялем" и не прошел медобследование. Вероятно, детали сделки ещё смогут измениться.
В "Аль-Хиляль" этим летом уже перешли Рубен Невеш и Калиду Кулибали.
Президент "Лацио" уже прокомментировал вероятный трансфер. Он рассказал, что перейти захотел сам сербский полузащитник и клуб не мог не принять предложение.
В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел за "Лацио" 47 поединков, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.
Sergej Milinković-Savić to Al Hilal, here we go! Documents in place between Al Hilal and Lazio for €40m deal ????????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2023
Serbian midfielder to sign three year contract and join Saudi league side with Rúben Neves and Kalidou Koulibaly.
⚠️ Contract signing and medical still pending. pic.twitter.com/GRG78Z54e8
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