Романо: Лацио и Аль-Хиляль согласовали трансфер Милинковича-Савича

"Аль-Хиляль" согласовал переход полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, сообщает Фабрицио Романо. Он подпишет контракт на 3 года, получая 20 миллионов евро за сезон.

О деталях контракта сообщалось ранее. При этом сам Сергей ещё не подписал контракт с "Аль-Хилялем" и не прошел медобследование. Вероятно, детали сделки ещё смогут измениться.

В "Аль-Хиляль" этим летом уже перешли Рубен Невеш и Калиду Кулибали.

Президент "Лацио" уже прокомментировал вероятный трансфер. Он рассказал, что перейти захотел сам сербский полузащитник и клуб не мог не принять предложение.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел за "Лацио" 47 поединков, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.

Sergej Milinković-Savić to Al Hilal, here we go! Documents in place between Al Hilal and Lazio for €40m deal ????????????????



Serbian midfielder to sign three year contract and join Saudi league side with Rúben Neves and Kalidou Koulibaly.



⚠️ Contract signing and medical still pending. pic.twitter.com/GRG78Z54e8