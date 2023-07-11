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Президент Наполи: Позволить себе Осимхена может только ПСЖ. Если они хотят предложить 200 миллионов, мы обсудим переход

Италия
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"ПСЖ" может совершить этот трансфер в случае ухода Мбаппе

Президент Наполи: Позволить себе Осимхена может только ПСЖ. Если они хотят предложить 200 миллионов, мы обсудим переход

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

Президент "Наполи" Аурэлио де Лаурентис в интервью Sport Mediaset назвал цену, за которую действующие чемпионы Италии готовы расстаться с нападающим Виктором Осимхеном. 24-летний нигериец уйдет этим летом только за 200 миллионов евро.

"Единственный клуб, способный позволить себе приобретение у нас Виктора Осимхена, – это "ПСЖ".

Так что если Нассер Аль-Хелайфи хочет предложить 200 млн евро или около того – мы подождем и оценим ситуацию", – сказал де Лаурентис.

Отмечается, что форвард на данный момент ведет переговоры с "Наполи" о продлении контракта, который истекает летом 2025-го.

"ПСЖ" может действительно попытаться подписать Осимхена, но только в случае ухода Килиана Мбаппе. На даный момент парижскому клубу необходимо соблюдать правила финансового фэйр-плей, так как клуб уже получил предупреждение и штраф от УЕФА в прошлом сезоне.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Наполи (Неаполь) Пари Сен-Жермен (Париж) Виктор Осимхен
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Источник:
football-italia.net

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