Место под Трубина? Интер официально попрощался с Хандановичем

Миланский "Интер" на своем официальном сайте объявил, что Самир Ханданович покидает клуб. 38-летний словенец покидает "нерадзурри" в качестве свободного агента.

Напомним, Самир перешел в "Интер" из "Удинезе" в 2012 году за 15 млн евро. В футболке "черно-синих" Ханданович отыграл 455 поединков.

В минувшем сезоне голкипер провел 16 матчей за "Интер".

СМИ информируют, что миланцы проявляют интерес к вратарю донецкого "Шахтера" Анатолию Трубину и голкиперу мюнхенской "Баварии" Яну Зоммеру.

Также "Интер" сообщил, что команду покинул другой вратарь – Алекс Кордац.