Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
Вошел в историю Бундеслиги
фото - FC Inter
Миланский "Интер" объявил о трансфере 22-летнего немецкого защитника Янна Ауреля Биссека из датского "Орхуса". По данным Transfermarkt, итальянский клуб заплатил 7 миллионов евро.
Датский клуб в свою очередь купил игрока у "Кельна" год назад за 1,7 миллиона. Перед этим он сезон отыграл за датчан в аренде. На профессиональном уровне дебютировал в ноябре 2017 года, тогда он стал вторым самым молодым игроком в истории Бундеслиги после Нури Шахина.
Мощный Янн Аурел (рост 196 см) играет в центре обороны, но может сыграть и в опорной зоне. За два года в составе "Орхуса" отыграл 68 матчей, в которых забил 6 голов и отдал три результативных передачи.
Был капитаном молодежной сборной Германии на последнем Евро, сыграл в трех матчах группового этапа и забил гол.
Напомним, ранее "Интер" подписал Маркуса Тюрам из менхенгладбахской "Боруссии" в качестве свободного агента.
Популярное сейчас
- Известно, когда страны G7 собираются вернуть России заблокированные активы
- Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Анонс и прогноз на матч Уимблдона 13.07.2023
- Соломоново решение Шахтера и ТТХ, перестрелка Динамо и скупые покупатели Турбина. Главные новости за 12 июля
- Ювентус не будет оспаривать отстранение на год от еврокубков
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО