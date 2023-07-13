Интер купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии

Миланский "Интер" объявил о трансфере 22-летнего немецкого защитника Янна Ауреля Биссека из датского "Орхуса". По данным Transfermarkt, итальянский клуб заплатил 7 миллионов евро.

Датский клуб в свою очередь купил игрока у "Кельна" год назад за 1,7 миллиона. Перед этим он сезон отыграл за датчан в аренде. На профессиональном уровне дебютировал в ноябре 2017 года, тогда он стал вторым самым молодым игроком в истории Бундеслиги после Нури Шахина.

Мощный Янн Аурел (рост 196 см) играет в центре обороны, но может сыграть и в опорной зоне. За два года в составе "Орхуса" отыграл 68 матчей, в которых забил 6 голов и отдал три результативных передачи.

Был капитаном молодежной сборной Германии на последнем Евро, сыграл в трех матчах группового этапа и забил гол.

Напомним, ранее "Интер" подписал Маркуса Тюрам из менхенгладбахской "Боруссии" в качестве свободного агента.