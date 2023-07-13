  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Вошел в историю Бундеслиги

Интер купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии

фото - FC Inter

Новина українською

Миланский "Интер" объявил о трансфере 22-летнего немецкого защитника Янна Ауреля Биссека из датского "Орхуса". По данным Transfermarkt, итальянский клуб заплатил 7 миллионов евро.

Датский клуб в свою очередь купил игрока у "Кельна" год назад за 1,7 миллиона. Перед этим он сезон отыграл за датчан в аренде. На профессиональном уровне дебютировал в ноябре 2017 года, тогда он стал вторым самым молодым игроком в истории Бундеслиги после Нури Шахина.

Мощный Янн Аурел (рост 196 см) играет в центре обороны, но может сыграть и в опорной зоне. За два года в составе "Орхуса" отыграл 68 матчей, в которых забил 6 голов и отдал три результативных передачи.

Был капитаном молодежной сборной Германии на последнем Евро, сыграл в трех матчах группового этапа и забил гол.

Напомним, ранее "Интер" подписал Маркуса Тюрам из менхенгладбахской "Боруссии" в качестве свободного агента.

Читайте такжеИнтер не готов платить 35 млн евро за Трубина, - СМИ
По теме
yellow-arrow
Наполи работает над трансфером защитника Вероны
yellow-arrow
Интер не готов платить 35 млн евро за Трубина, - СМИ
yellow-arrow
Официально: Аль-Хиляль подписал Милинковича-Савича
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: трансферы Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде