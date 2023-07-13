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Трубину стоит напрячься: Интер объявил о трансфере 29-летнего вратаря. Он воспитанник клуба

Италия
(1 голосов)

Позиция дублера теперь закрыта

Трубину стоит напрячься: Интер объявил о трансфере 29-летнего вратаря. Он воспитанник клуба

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

"Интер" объявил о переходе голкипера "Губбио" Рафаэле Ди Дженнаро. 29-летний вратарь подписал контракт на год с опцией продления ещё на сезон.

Ди Дженнаро является воспитанником "Интера" и находился в системе клуба с 2002-го по 2019-й. Вратарь, вероятно, займет позицию дублирующего вратаря, а именно Хандановича.

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Напомним, что "нерадзурри" расстались с Андре Онаной, который переходит в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе "миланцев" к Анатолию Трубину.

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В статье: Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
inter.it

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