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Трубину стоит напрячься: Интер объявил о трансфере 29-летнего вратаря. Он воспитанник клуба
Позиция дублера теперь закрыта
Фото: twitter.com/Inter
"Интер" объявил о переходе голкипера "Губбио" Рафаэле Ди Дженнаро. 29-летний вратарь подписал контракт на год с опцией продления ещё на сезон.
Ди Дженнаро является воспитанником "Интера" и находился в системе клуба с 2002-го по 2019-й. Вратарь, вероятно, займет позицию дублирующего вратаря, а именно Хандановича.
Напомним, что "нерадзурри" расстались с Андре Онаной, который переходит в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе "миланцев" к Анатолию Трубину.
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