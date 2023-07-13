Трубину стоит напрячься: Интер объявил о трансфере 29-летнего вратаря. Он воспитанник клуба

"Интер" объявил о переходе голкипера "Губбио" Рафаэле Ди Дженнаро. 29-летний вратарь подписал контракт на год с опцией продления ещё на сезон.

Ди Дженнаро является воспитанником "Интера" и находился в системе клуба с 2002-го по 2019-й. Вратарь, вероятно, займет позицию дублирующего вратаря, а именно Хандановича.

Напомним, что "нерадзурри" расстались с Андре Онаной, который переходит в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе "миланцев" к Анатолию Трубину.