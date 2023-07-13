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Интер показал домашнюю форму на сезон-2023/24: пиксель и спонсор Paramount+
Достаточно свежо, хоть и классика
Фото: twitter.com/Inter
"Интер" показал новый домашний комплект формы на сезон-2023/24. Классические сине-черные полосы получили размытый пиксельный дизайн.
Эмблема "Интера", а также лого Найки выполнены в желтом цвете: как несколько сезонов подряд. Также на форме красуется новый титульный спонсор – стриминговый сервис Paramoun+. Лого новых спонсоров исполнено в белом цвете.
Стоит отметить, что спонсорство с Paramount+ началось с финала Лиги чемпионов в минувшем сезоне. Тогда "нерадзурри" впервые появились в футболках с лого стримингово сервиса.
Ognuno nel suo campo, ognuno con la sua sfumatura ⚫????— Inter (@Inter) July 13, 2023
Una città di innovatori ????️@nikefootball #IMInter pic.twitter.com/V3LWzEbSB2
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