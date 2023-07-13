Интер показал домашнюю форму на сезон-2023/24: пиксель и спонсор Paramount+

"Интер" показал новый домашний комплект формы на сезон-2023/24. Классические сине-черные полосы получили размытый пиксельный дизайн.

Эмблема "Интера", а также лого Найки выполнены в желтом цвете: как несколько сезонов подряд. Также на форме красуется новый титульный спонсор – стриминговый сервис Paramoun+. Лого новых спонсоров исполнено в белом цвете.

Стоит отметить, что спонсорство с Paramount+ началось с финала Лиги чемпионов в минувшем сезоне. Тогда "нерадзурри" впервые появились в футболках с лого стримингово сервиса.