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Интер показал домашнюю форму на сезон-2023/24: пиксель и спонсор Paramount+

Италия
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Достаточно свежо, хоть и классика

Интер показал домашнюю форму на сезон-2023/24: пиксель и спонсор Paramount+

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

"Интер" показал новый домашний комплект формы на сезон-2023/24. Классические сине-черные полосы получили размытый пиксельный дизайн.

Эмблема "Интера", а также лого Найки выполнены в желтом цвете: как несколько сезонов подряд. Также на форме красуется новый титульный спонсор – стриминговый сервис Paramoun+. Лого новых спонсоров исполнено в белом цвете.

Стоит отметить, что спонсорство с Paramount+ началось с финала Лиги чемпионов в минувшем сезоне. Тогда "нерадзурри" впервые появились в футболках с лого стримингово сервиса.

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В статье: Интер (Милан)
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