Ювентус объявил о начале процедуры выхода из Суперлиги

"Ювентус" начал процедуру выхода из проекта европейской Суперлиги. Об этом туринский клуб сообщил в своем пресс-релизе.

"Мы ссылаемся на наше предыдущее сообщение (от 6 июня 2023 года) в котором клуб объявил о начале обсуждения с "Реалом" и "Барселоной" - клубами, которые до сих пор не заявили о своем намерении выйти из проекта Суперлиги, "Ювентус" предложил решение о выходе из указанного проекта.

После таких обсуждений и учитывая существующие разногласия по поводу толкования соответствующих условий контракта, применимых к проекту Суперлиги, "Ювентус" подтверждает, что он приступил к процедуре выхода из проекта, но он также признает, что в соответствии с применимыми условиями контракта его выход будет завершен и вступит в силу только при предварительном разрешении со стороны "Реала", "Барселоны" и других клубов, участвующих в Суперлиге", — говорится в заявлении.