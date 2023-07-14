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Ювентус объявил о начале процедуры выхода из Суперлиги

Италия
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Решение туринцев должны одобрить "Реал" и "Барселона"

Ювентус объявил о начале процедуры выхода из Суперлиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" начал процедуру выхода из проекта европейской Суперлиги. Об этом туринский клуб сообщил в своем пресс-релизе.

"Мы ссылаемся на наше предыдущее сообщение (от 6 июня 2023 года) в котором клуб объявил о начале обсуждения с "Реалом" и "Барселоной" - клубами, которые до сих пор не заявили о своем намерении выйти из проекта Суперлиги, "Ювентус" предложил решение о выходе из указанного проекта.

После таких обсуждений и учитывая существующие разногласия по поводу толкования соответствующих условий контракта, применимых к проекту Суперлиги, "Ювентус" подтверждает, что он приступил к процедуре выхода из проекта, но он также признает, что в соответствии с применимыми условиями контракта его выход будет завершен и вступит в силу только при предварительном разрешении со стороны "Реала", "Барселоны" и других клубов, участвующих в Суперлиге", — говорится в заявлении.

Напомним, в апреле 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги ("Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан").

Это вызвало отрицательную реакцию со стороны УЕФА, ФИФА и болельщиков. После чего 9 клубов покинул проект. В случае ухода "Ювентуса" в турнире останутся только "Реал" и "Барселона".

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В статье: Ювентус (Турин) Суперлига
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Источник:
juventus.com

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