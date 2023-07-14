Рома оформила годичную аренду Кристенсена

"Рома" оформила годичную аренду правого защитника Расмуса Кристенсена из "Лидса".

26-летний датчанин забил 3 гола в 26 матчах минувшего розыгрыша АПЛ, по итогам которого "Павлины" вылетели в Чемпионшип.

До этого защитник выступал за "Лидс", "РБ Зальцбург", "Аякс" и "Мидтьюланн"; трижды выигрывал чемпионат Австрии и один раз - Эредивизи. Также на его счету 14 матчей за сборную Дании.