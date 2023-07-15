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Замена Тонали? Романо подтвердил третий крупный трансфер Милана этим летом
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Getty Images/Global Images Ukraine
“Милан” оформил очередной трансфер в текущую летнюю кампанию. "Росонеры" подписали центрального полузащитника АЗ "Алкмаар" Тиджани Рейндерса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Нидерландский клуб получит за футболиста 20 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены бонусные выплаты, однако их сумма не разглашается.
Контракт между сторонами уже заключен. Медицинское обследование запланировано в начале следующей недели.
Романо отмечает, что Рейндерс хотел перейти только в Милан.
Тиджани – 24-летний воспитанник нидерландского футбола. Он играет на позиции центрального полузащитника, а также – опорника и атакующего хавбека.
Для "Милана" – это третий трансфер за деньги этим летом. Ранее к команде присоединились два игрока "Челси": Рубен Лофтус-Чик (16 млн евро) и Кристиан Пулишич (20 млн евро).
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