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Замена Тонали? Романо подтвердил третий крупный трансфер Милана этим летом

Италия
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Замена Тонали? Романо подтвердил третий крупный трансфер Милана этим летом

Getty Images/Global Images Ukraine

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“Милан” оформил очередной трансфер в текущую летнюю кампанию. "Росонеры" подписали центрального полузащитника АЗ "Алкмаар" Тиджани Рейндерса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Нидерландский клуб получит за футболиста 20 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены бонусные выплаты, однако их сумма не разглашается.

Контракт между сторонами уже заключен. Медицинское обследование запланировано в начале следующей недели.

Романо отмечает, что Рейндерс хотел перейти только в Милан.

Тиджани – 24-летний воспитанник нидерландского футбола. Он играет на позиции центрального полузащитника, а также – опорника и атакующего хавбека.

Для "Милана" – это третий трансфер за деньги этим летом. Ранее к команде присоединились два игрока "Челси": Рубен Лофтус-Чик (16 млн евро) и Кристиан Пулишич (20 млн евро).

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В статье: АЗ (Алкмаар) Милан
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Источник:
Fabrizio Romano

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