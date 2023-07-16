Голкипер Аталанты перешел в Наполи

"Наполи" объявил о подписании арендного соглашения, по которому к клубу присоединится вратарь "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини.

Аренда рассчитана на год, но также есть опция выкупа. Летом 2024-го стороны смогут подписать полноценный контракт на 4 сезона.

Вторую часть прошлого сезона Голлини также отыграл за "Наполи". На его счету два пропущенных гола в четырех матчах и две "сухие" игры.