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Голкипер Аталанты перешел в Наполи

Италия
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Пока что на правах аренды

Голкипер Аталанты перешел в Наполи

Фото: Transfermarkt

Новина українською

"Наполи" объявил о подписании арендного соглашения, по которому к клубу присоединится вратарь "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини.

Аренда рассчитана на год, но также есть опция выкупа. Летом 2024-го стороны смогут подписать полноценный контракт на 4 сезона.

Вторую часть прошлого сезона Голлини также отыграл за "Наполи". На его счету два пропущенных гола в четырех матчах и две "сухие" игры.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Наполи (Неаполь) Пьерлуиджи Голлини
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Источник:
Сайт ФК "Наполі"

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