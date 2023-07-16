Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Аталанты перешел в Наполи
Пока что на правах аренды
Фото: Transfermarkt
"Наполи" объявил о подписании арендного соглашения, по которому к клубу присоединится вратарь "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини.
Аренда рассчитана на год, но также есть опция выкупа. Летом 2024-го стороны смогут подписать полноценный контракт на 4 сезона.
Вторую часть прошлого сезона Голлини также отыграл за "Наполи". На его счету два пропущенных гола в четырех матчах и две "сухие" игры.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт ФК "Наполі"
Популярное сейчас
- Интер нашел замену Лукаку: миланцы хотят оформить трансфер нападающего Арсенала
- Джокович – Алькарас: Анонс сегодняшнего финала Уимблдон 2023
- Снова слухи о Довбике, трансферный рекорд Арсенала, торги по Кейну. Главные новости за 15 июля
- Известна сумма первого предложения Интера по Трубину
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн