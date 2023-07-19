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Официально: Милан подписал полузащитника АЗ

Италия
(1 голосов)

20+ миллионов евро на Райндерса

Официально: Милан подписал полузащитника АЗ

Фото: twitter.com/acmilan

Новина українською

"Милан" объявил о подписании контракта с полузащитником "АЗ" Тейани Райндерсом. Стороны подписали соглашение до лета 2028-го.

Новичек будет выступать под 14-м номером.

Отметим, что за игрока должны заплатить 19+4 миллиона евро, по информации Джанлуки ди Марцио.

В прошлом сезоне Райндерс провел за "АЗ" 54 поединка, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач. Новичка "россонери" портал Transfermarkt оценивает в 14 миллионов евро.

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Источник:
acmilan.com

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