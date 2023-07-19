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Официально: Милан подписал полузащитника АЗ
20+ миллионов евро на Райндерса
Фото: twitter.com/acmilan
"Милан" объявил о подписании контракта с полузащитником "АЗ" Тейани Райндерсом. Стороны подписали соглашение до лета 2028-го.
Новичек будет выступать под 14-м номером.
Отметим, что за игрока должны заплатить 19+4 миллиона евро, по информации Джанлуки ди Марцио.
В прошлом сезоне Райндерс провел за "АЗ" 54 поединка, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач. Новичка "россонери" портал Transfermarkt оценивает в 14 миллионов евро.
???? Go go Power Reijnders ????#ACMQuest #SempreMilan @T_Reijnders pic.twitter.com/IuRQaqq7qH— AC Milan (@acmilan) July 19, 2023
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