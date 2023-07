Милан представил выездную форму на сезон-2023/24

"Милан" представил новую выездную форму на сезон 2023/24. Футболка теперь серебристого цвета с красно-черными линией в месте эмблемы.

Отмечается, что при создании дизайна авторы вдохновлялись миланскими домами моды и в целом модной индустрией.

Футболку как всегда создала PUMA.

