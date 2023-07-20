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Милан представил выездную форму на сезон-2023/24
Серебристая с красивым узором
Фото: "Милан"
"Милан" представил новую выездную форму на сезон 2023/24. Футболка теперь серебристого цвета с красно-черными линией в месте эмблемы.
Отмечается, что при создании дизайна авторы вдохновлялись миланскими домами моды и в целом модной индустрией.
Футболку как всегда создала PUMA.
"Чтобы отпраздновать запуск нового комплекта, PUMA и AC Milan проведут эксклюзивное мероприятие моды в Лос-Анджелесе в рамках своего предсезонного тура с участием игроков AC Milan и местных влиятельных лиц. Милан дебютирует с новой выездной формой на стадионе Роуз Боул в Пасадене 23 июля, когда Милан встретится с Реал Мадридом в рамках Тура чемпионов по футболу 2023 года (США)", – говорится в заявлении клуба.
Away day eleganza ????— AC Milan (@acmilan) July 20, 2023
The #ACMilan x @pumafootball Away Kit, available now #MilanXMilan #SempreMilan
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