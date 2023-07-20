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Интер отказался контактировать с Лукаку, после того как он провалил переговоры с Юве
Принципиальная позиция
Фото: twitter.com
"Интер" отказался вести переговоры с Ромелу Лукаку, после того как бельгиец провалил контакты с "Ювентусом". "Синьора" не может подписать нападающего, пока не рассталась с Душаном Влаховичем.
Из-за этого Лукаку вновь обратился к "Интеру", но в Милане отказались вести переговоры с игроком.
Ранее в "Интере" отказались от подписания Лукаку из-за того, что он контактировал с "Юве". Ранее футболист заявлял, что хочет играть только за "нерадзурри".
Лукаку провел средний сезон в аренде в "Интере", забив 14 голов и отдав 7 результативных передач в 37 поединках.
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