Интер отказался контактировать с Лукаку, после того как он провалил переговоры с Юве

"Интер" отказался вести переговоры с Ромелу Лукаку, после того как бельгиец провалил контакты с "Ювентусом". "Синьора" не может подписать нападающего, пока не рассталась с Душаном Влаховичем.

Из-за этого Лукаку вновь обратился к "Интеру", но в Милане отказались вести переговоры с игроком.

Ранее в "Интере" отказались от подписания Лукаку из-за того, что он контактировал с "Юве". Ранее футболист заявлял, что хочет играть только за "нерадзурри".

Лукаку провел средний сезон в аренде в "Интере", забив 14 голов и отдав 7 результативных передач в 37 поединках.