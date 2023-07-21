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Милан подпишет Окафора. Зальцбург получив немного за игрока

Италия
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Игрок прибыл в Милан, чтобы подписать контракт с клубом

Милан подпишет Окафора. Зальцбург получив немного за игрока

Фото: Фабрицио Романо

Новина українською

Ноа Окафор прилетел в Милан, чтобы подписать контракт с "россонери". "Зальцбург" заработает на переходе 13-14 миллионов евро.

Стороны подпишут контакт до лета 2028-го в ближайшие часы. Следующим переходом скорее всего будет подписание Самуэля Чуквуэзе.

Контракт Окафора с "Зальцбургом" истекал летом 2024-го. 23-летний нападающий провел за австрийский клуб 32 матча, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Окафор перешел в "Зальцбург" в январе 2020-го.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Милан Ноа Окафор
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