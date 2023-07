Милан подпишет Окафора. Зальцбург получив немного за игрока

Ноа Окафор прилетел в Милан, чтобы подписать контракт с "россонери". "Зальцбург" заработает на переходе 13-14 миллионов евро.

Стороны подпишут контакт до лета 2028-го в ближайшие часы. Следующим переходом скорее всего будет подписание Самуэля Чуквуэзе.

Контракт Окафора с "Зальцбургом" истекал летом 2024-го. 23-летний нападающий провел за австрийский клуб 32 матча, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Окафор перешел в "Зальцбург" в январе 2020-го.

Exclusive: Noah Okafor here on his way to Milano in order to sign on Saturday as new AC Milan player ????⚫️????️ #ACMilan



Contract until June 2028 to be signed in the next 24h — €13/14m to RB Salzburg.



Okafor, excited for Milan move… and the next signing could be Chukwueze soon. pic.twitter.com/J2qRsLGp72