  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан подпишет вингера Вильярреала
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан подпишет вингера Вильярреала

Италия
(1 голосов)

Он получит трехлетний контракт

Милан подпишет вингера Вильярреала

Фото: Твіттер Арсеналу

Новина українською

"Милан" в ближайшее время подпишет контракт с вингером "Вильярреала" Самуэлем Чуквуэзе. "Россонери" заплатят за 24-летнего нигерийца 30 миллионов евро плюс бонусы.

Игрок подпишет с "Миланом" 5-летний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро в год. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Чуквуэзе сыграл в 50 матчах во всех турнирах, при этом забил 13 голов и совершил 11 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Буффон может завершить карьеру
yellow-arrow
Ким Мин Чжэ - о службе в корейской армии: Я стрелял из автомата и маршировал с 25-килограммовыми рюкзаками
yellow-arrow
ПСЖ не готов заплатить 100 млн за Силву, но Манчестер Сити уже нашел для него замену
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вильярреал Милан Самуэль Чуквуезе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде