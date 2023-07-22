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Милан подпишет вингера Вильярреала
Он получит трехлетний контракт
Фото: Твіттер Арсеналу
"Милан" в ближайшее время подпишет контракт с вингером "Вильярреала" Самуэлем Чуквуэзе. "Россонери" заплатят за 24-летнего нигерийца 30 миллионов евро плюс бонусы.
Игрок подпишет с "Миланом" 5-летний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро в год. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Чуквуэзе сыграл в 50 матчах во всех турнирах, при этом забил 13 голов и совершил 11 ассистов.
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Источник:Marca
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