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Милан подписал 23-летнего швейцарского форварда Ноа Окафора

Италия
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Милан подписал 23-летнего швейцарского форварда Ноа Окафора

Фото: acmilan.com

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"Милан" объявил о подписании контракта со швейцарским нападающим Ноа Окафором. За трансфер игрока "россонери" заплатили австрийскому "Зальцбургу" 14 млн евро. Контракт подписан на 5 лет. Форвард наденет футболку под номером 17.

Ноа начал свой футбольный путь в молодежной академии ФК "Базель", где дебютировал на профессиональном уровне в 2018 году. Он забил семь голов в 54 играх за клуб, выиграв один Кубок Швейцарии.

Затем в январе 2020 года форвард перебрался в Зальцбург, где провел 110 матчей и забил 34 гола. Нападающий выиграл четыре титула Австрийской Бундеслиги и три Кубка Австрии. В международном футболе Окафор провел 14 матчей, где дважды забил за сборную Швейцарии.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Милан Ноа Окафор
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Источник:
acmilan.com

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