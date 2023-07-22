Милан подписал 23-летнего швейцарского форварда Ноа Окафора

"Милан" объявил о подписании контракта со швейцарским нападающим Ноа Окафором. За трансфер игрока "россонери" заплатили австрийскому "Зальцбургу" 14 млн евро. Контракт подписан на 5 лет. Форвард наденет футболку под номером 17.

Ноа начал свой футбольный путь в молодежной академии ФК "Базель", где дебютировал на профессиональном уровне в 2018 году. Он забил семь голов в 54 играх за клуб, выиграв один Кубок Швейцарии.

Затем в январе 2020 года форвард перебрался в Зальцбург, где провел 110 матчей и забил 34 гола. Нападающий выиграл четыре титула Австрийской Бундеслиги и три Кубка Австрии. В международном футболе Окафор провел 14 матчей, где дважды забил за сборную Швейцарии.