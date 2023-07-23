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Интер нашел, кого купить для усиления защиты вместо Демирала

Италия
(1 голосов)

Предложение рассматривается на серьезном уровне

Интер нашел, кого купить для усиления защиты вместо Демирала

Новина українською

"Интер" продолжает искать нового центрального защитника для после потери Милана Шкриняра, перешедшего в "ПСЖ".

Миланцы серьезно рассматривают вариант с предложением по Рафаэлу Толои из "Аталанты". Клуб переключится на эту кандидатуру, отказавшись от аренды Мэриха Демирала, тоже принадлежащего бергамаскам.

Ожидается, что переговоры по Толое будут значительно легче, ведь футболист не настолько важен для "Аталанты", как Демирал.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Интер (Милан) Рафаэл Толой Мери Демирал
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Источник:
Nico Schira

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