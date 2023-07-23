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Интер нашел, кого купить для усиления защиты вместо Демирала
Предложение рассматривается на серьезном уровне
"Интер" продолжает искать нового центрального защитника для после потери Милана Шкриняра, перешедшего в "ПСЖ".
Миланцы серьезно рассматривают вариант с предложением по Рафаэлу Толои из "Аталанты". Клуб переключится на эту кандидатуру, отказавшись от аренды Мэриха Демирала, тоже принадлежащего бергамаскам.
Ожидается, что переговоры по Толое будут значительно легче, ведь футболист не настолько важен для "Аталанты", как Демирал.
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Источник:Nico Schira
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