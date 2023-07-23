Ювентус продолжает работать над трансфером Лукаку

"Ювентус" продолжает работу над трансфером Ромелу Лукаку из "Челси". Никаких проблем во врема переговоров нет.

Он является главной целью "Ювентуса" - с игроком уже договорились о контракте сроком на три года и зарплатой в девять миллионов евро за сезон.

Отмечается, что Ромелу Лукаку не намерен соглашаться на переезд в Саудовскую Аравию – он хочет играть в Европе.