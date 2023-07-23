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Ювентус продолжает работать над трансфером Лукаку
Клуб решительно настроен подписать игрока
Фото: twitter.com
"Ювентус" продолжает работу над трансфером Ромелу Лукаку из "Челси". Никаких проблем во врема переговоров нет.
Он является главной целью "Ювентуса" - с игроком уже договорились о контракте сроком на три года и зарплатой в девять миллионов евро за сезон.
Отмечается, что Ромелу Лукаку не намерен соглашаться на переезд в Саудовскую Аравию – он хочет играть в Европе.
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Источник:Nico Schira
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