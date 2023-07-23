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Ювентус продолжает работать над трансфером Лукаку

Италия
(1 голосов)

Клуб решительно настроен подписать игрока

Ювентус продолжает работать над трансфером Лукаку

Фото: twitter.com

Новина українською

"Ювентус" продолжает работу над трансфером Ромелу Лукаку из "Челси". Никаких проблем во врема переговоров нет.

Он является главной целью "Ювентуса" - с игроком уже договорились о контракте сроком на три года и зарплатой в девять миллионов евро за сезон.

Отмечается, что Ромелу Лукаку не намерен соглашаться на переезд в Саудовскую Аравию – он хочет играть в Европе.

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В статье: Ювентус (Турин) Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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Источник:
Nico Schira

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