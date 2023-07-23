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Торино подписал Адриана Тамеза с Вероны

Италия
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"Быки" получили нового опорника

Торино подписал Адриана Тамеза с Вероны

ФК "Торіно" / Автор невідомий

Новина українською

Официальный сайт "Торино" сообщил о трансфере опрного хавбека "Вероны" Адриана Тамеза.

Детали перехода и личного контракта 29-летнего француза пока неизвестны.

В прошлом сезоне итальянской Серии А Адриан отыграл 37 матчей и заработал 3 желтых карточки.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает потенциальную стоимость футболиста в 6 млн. евро.

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В статье: Торино (Турин) Верона
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Источник:
torinofc.it

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