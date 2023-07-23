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Торино подписал Адриана Тамеза с Вероны
"Быки" получили нового опорника
ФК "Торіно" / Автор невідомий
Официальный сайт "Торино" сообщил о трансфере опрного хавбека "Вероны" Адриана Тамеза.
Детали перехода и личного контракта 29-летнего француза пока неизвестны.
В прошлом сезоне итальянской Серии А Адриан отыграл 37 матчей и заработал 3 желтых карточки.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает потенциальную стоимость футболиста в 6 млн. евро.
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Источник:torinofc.it
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