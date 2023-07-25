Федерация футбола Италии просит олимпийский комитет приравнять игроков с британским паспортом к гражданам ЕС

Федерация футбола Италии вместе с Серией А направила просьбу в Национальный олимпийский комитет Италии, чтобы приравнять футболистов с паспортом Великобритании к гражданам ЕС. В итальянском чемпионате существует лимит на игроков не из союза.

Клубы в Италии, если у них уже есть больше 2 футболистов не из ЕС, в следующее трансферное окно не могут подписать больше двух игроков с паспортом не из ЕС.

При этом в чемпионате игроки из Швейцарии приравнены к футболистам из ЕС.

Напомним, что Британия вышла из Евросоюза 1-го февраля 2020-го.