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Федерация футбола Италии просит олимпийский комитет приравнять игроков с британским паспортом к гражданам ЕС

Италия
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Федерация футбола Италии просит олимпийский комитет приравнять игроков с британским паспортом к гражданам ЕС

Фото: twitter.com/FIGC

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Федерация футбола Италии вместе с Серией А направила просьбу в Национальный олимпийский комитет Италии, чтобы приравнять футболистов с паспортом Великобритании к гражданам ЕС. В итальянском чемпионате существует лимит на игроков не из союза.

Клубы в Италии, если у них уже есть больше 2 футболистов не из ЕС, в следующее трансферное окно не могут подписать больше двух игроков с паспортом не из ЕС.

При этом в чемпионате игроки из Швейцарии приравнены к футболистам из ЕС.

Напомним, что Британия вышла из Евросоюза 1-го февраля 2020-го.

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В статье: Федерация футбола Италии
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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