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В Италии приравняли игроков из Швейцарии и Великобритании к гражданам ЕС
Изменения вступят в силу уже с нового сезона
Федерация футбола Италии утвердила новые правила регистрации футболистов с гражданством Великобритании и Швейцарии.
Теперь игроки из этих стран официально считаются футболистами из Европейского союза, говорится в пресс-релизе организации. Эти изменения вступят в силу с сезона‑2023/24.
По действующему регламенту итальянские клубы в течение сезона могут подписать контракт не более чем с двумя игроками не из ЕС.
Отметим, что благодаря этому нововведению полузащитник сборной Англии Рубен Лофтус‑Чик, перешедший этим летом в "Милан", теперь не будет занимать "лишний" слот для регистрации зарубежных игроков
Напомним, что ни Великобритания, ни Швейцария не входят в состав Евросоюза, хотя последняя входит в Шенгенскую зону.
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