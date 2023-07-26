В Италии приравняли игроков из Швейцарии и Великобритании к гражданам ЕС

Федерация футбола Италии утвердила новые правила регистрации футболистов с гражданством Великобритании и Швейцарии.

Теперь игроки из этих стран официально считаются футболистами из Европейского союза, говорится в пресс-релизе организации. Эти изменения вступят в силу с сезона‑2023/24.

По действующему регламенту итальянские клубы в течение сезона могут подписать контракт не более чем с двумя игроками не из ЕС.

Отметим, что благодаря этому нововведению полузащитник сборной Англии Рубен Лофтус‑Чик, перешедший этим летом в "Милан", теперь не будет занимать "лишний" слот для регистрации зарубежных игроков

Напомним, что ни Великобритания, ни Швейцария не входят в состав Евросоюза, хотя последняя входит в Шенгенскую зону.