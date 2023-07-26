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Милан подписал защитника Реала. Он будет играть за молодежку

Италия
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Ухватили воспитанника "Реала"

Милан подписал защитника Реала. Он будет играть за молодежку

Фото: twitter.com/acmilanyouth

Новина українською

"Милан" объявил об аренде защитника "Реала" Алехандро Хименеса Санчеса. 18-летний испанец будет играть за молодеженую команду "россонери".

В контракте Санчеса будет опция выкупа для "Милана", а также опция обратного выкупа уже для "Реала", если "россонери" все же выкупят футболиста.

Прошлый сезон Санчес провел в "Кастилье". Он сыграл всего 10 матчей и отдал 2 результативных передачи. Трансферная стоимость правого защитника – 100 тысяч евро.

Футболист является воспитанником "Реала".

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В статье: Реал (Мадрид) Милан
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