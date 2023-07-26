Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан подписал защитника Реала. Он будет играть за молодежку
Ухватили воспитанника "Реала"
Фото: twitter.com/acmilanyouth
"Милан" объявил об аренде защитника "Реала" Алехандро Хименеса Санчеса. 18-летний испанец будет играть за молодеженую команду "россонери".
В контракте Санчеса будет опция выкупа для "Милана", а также опция обратного выкупа уже для "Реала", если "россонери" все же выкупят футболиста.
Прошлый сезон Санчес провел в "Кастилье". Он сыграл всего 10 матчей и отдал 2 результативных передачи. Трансферная стоимость правого защитника – 100 тысяч евро.
Футболист является воспитанником "Реала".
#ACMilan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto d'opzione e contro opzione, le prestazioni sportive del calciatore Alex Jiménez da Real Madrid CF per la formazione Primavera.#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/ASetCA2gif— AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) July 25, 2023
Популярное сейчас
- Ворскла - Дила. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Бавария - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Провал Днепра-1 в ЛЧ, новый тренер молодежки, Коноплянка поехал в Румынию. Главные новости за 25 июля
- В Интере нашли замену для Онана – это чемпион мира Мартинес
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь