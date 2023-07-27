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Усиление продолжается: Милан объявил о трансфере Чуквуэзе
Им интересовался "Реал"
Фото: twitter.com/acmilan
"Милан" объявил о трансфере Самуэля Чуквуэзе из "Вильярреала". Трансфер обошелся в 28 миллионов евро с учетом бонусов.
Стороны заключили контракт до лета 2028-го. Форвард будет носить на джерси 21-й номер.
Трансферная стоимость нападающего составляет около 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что нападающим интересуется "Реал". В итоге мадридский клуб подписал Хоселу на замену Кариму Бензема и будет пытаться оформить сделку по Килиану Мбаппе.
В прошлом сезоне Чуквуэзе провел за "желтую субмарину" 50 матчей, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.
Samuel Chukwueze 2⃣1⃣— AC Milan (@acmilan) July 27, 2023
It suits you well ????#ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/nyOyAJsBWy
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