Усиление продолжается: Милан объявил о трансфере Чуквуэзе

"Милан" объявил о трансфере Самуэля Чуквуэзе из "Вильярреала". Трансфер обошелся в 28 миллионов евро с учетом бонусов.

Стороны заключили контракт до лета 2028-го. Форвард будет носить на джерси 21-й номер.

Трансферная стоимость нападающего составляет около 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуется "Реал". В итоге мадридский клуб подписал Хоселу на замену Кариму Бензема и будет пытаться оформить сделку по Килиану Мбаппе.

В прошлом сезоне Чуквуэзе провел за "желтую субмарину" 50 матчей, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Samuel Chukwueze 2⃣1⃣

It suits you well ????#ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/nyOyAJsBWy