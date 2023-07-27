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Усиление продолжается: Милан объявил о трансфере Чуквуэзе

Италия
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Им интересовался "Реал"

Усиление продолжается: Милан объявил о трансфере Чуквуэзе

Фото: twitter.com/acmilan

Новина українською

"Милан" объявил о трансфере Самуэля Чуквуэзе из "Вильярреала". Трансфер обошелся в 28 миллионов евро с учетом бонусов.

Стороны заключили контракт до лета 2028-го. Форвард будет носить на джерси 21-й номер.

Трансферная стоимость нападающего составляет около 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуется "Реал". В итоге мадридский клуб подписал Хоселу на замену Кариму Бензема и будет пытаться оформить сделку по Килиану Мбаппе.

В прошлом сезоне Чуквуэзе провел за "желтую субмарину" 50 матчей, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

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В статье: Вильярреал Милан Самуэль Чуквуезе
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