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МЮ хочет подписать Хейлунда до начала сезона в АПЛ

Италия
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МЮ хочет подписать Хейлунда до начала сезона в АПЛ

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

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"Манчестер Юнайтед" хочет договориться с "Аталантой" о трансфере Расмуса Хейлунда до начала сезона в АПЛ 14-го августа. Итальянский клуб якобы готов отпустить 20-летнего датчанина.

Об этом говорит, что в команде уже договорились о переходе нападающего "Альмерии" Эль-Билаля Туре.

В "Юнайтед" понимают, почему тен Хаг хочет нападающего и верят, что менеджер сможет раскрыть потенциал Расмуса.

По последней информации, клубы не сходятся в 10 миллионах евро: "МЮ" дает 60, тогда как "Аталанта" хочет 70. Считается, что стороны договорятся.

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В минувшем сезоне Хейлунд провел 42 матча, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость нападающего по Transfermarkt – 45 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд
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Источник:
telegraph.co.uk

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